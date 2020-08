Stiri pe aceeasi tema

- RESITA – Asta potrivit primarului Ioan Popa, care spune ca apele umplu strazile Resitei ca in orice oras comunist, impermeabilizat de betoane si asfalt! Ne-am obisnuit ca, in ultimii ani, strazile sa fie asfaltate in asa hal incat sa n-aiba solutii de scurgere a apei pluviale. Asta face ca, si la ploi…

- Buletin de Carei a semnalat constant despre cultura de ambrozie din centrul orasului, cultura ce a aparut dupa distrugerea spațiului verde existent pana la inceperea proiectului de mobilitate urbana. Urmare a lipsei de reacție a administrației locale, am depus la ora 12,02 o sesizare la APM Satu Mare…

- Șeful de la Casa Alba continua acuzațiile a adresa comisarului-șef de la Garda de Mediu, Carmen Ichim. Astazi, Leonard Dimian a trimis un comunicat de presa pe care l-a intitulat „Aspecte penale din activitatea conducerii Garzii de Mediu, aduse la cunoștința Parchetului și a DNA de Instituția Prefectului”.…

- RESITA – Seful administrativului resitean vrea ca produsele care ajung la copii prin programul „Cornul si laptele“ sa fie proaspete si asigurate la nivel de municipiu, nu prin proceduri facute pentru tot judetul! In ultimii ani, programul „Cornul și laptele“ prevede acordarea, pe langa produsele lactate…

- CARAȘ-SEVERIN – Un accident rutier a fost raportat pe DN 6, la Slatina Timiș, la primele ore ale dimineții, cand o cisterna incarcata cu bitum lichid s-a rasturnat in afara parții carosabile, cu scurgeri de lichid, dar fara incendiu, și cu o persoana incarcerata! Circulația in zona a fost oprita temporar,…

- RESITA – Asta isi doreste de fapt primarul Resitei. In calitate de lider al filialei PNL Resita, Ioan Popa, mai crede si ca masurile economice ale Guvernului Orban sunt benefice pentru municipiul pe care il conduce! Pentru a fi cat mai convingator la conferinta saptamanala a liberalilor resiteni, Popa…

- RESITA – Iesirea din izolarea impusa de starea de urgenta si intrarea in starea de alerta pentru o perioada de 30 de zile a adus, pe malurile Barzavei, o serie de masuri de relaxare! „Circulația in interiorul Reșiței se va face fara declarație pe propria raspundere și fara limitari orare. Evident, cu…