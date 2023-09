Patru bebeluși cu grave probleme medicale, o nouă șansă la viață. Au fost transportați la spitale din Europa Patru bebeluși cu grave probleme medicale , Gabriela, Carla, Maria și Sofia, au primit o noua șansa la viața. Micuțele au fost transportate la spitale din Europa pentru tratament de specialitate. Șansa la viața pentru patru bebeluși cu grave probleme medicale. Micuții au ajuns la tratament in strainatate Grație unui efort de excepție facut de Asociația Blondie, patru bebeluși cu diferite malformații , care nu puteau fi tratați in Romania, au primit o noua șansa de a trai prin transferuri la spitale din afara țarii. In decurs de doar 72 de ore, cei de la Asociația Blondie au adunat 60.000 de euro… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

