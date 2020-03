Stiri pe aceeasi tema

- Dupa trei amanari, o instanta din capitala Indiei a programat pe 20 martie executia a patru condamnati pentru un viol in grup urmat de moartea victimei, informeaza AFP potrivit Agerpres. Conform deciziei tribunalului din Delhi, Mukesh Singh, Vinay Sharma, Pawan Gupta si Akshay Thakur urmeaza sa fie…

- India a devenit a cincea economie a lumii in 2019, depasind Marea Britanie, Franta, Italia si Brazilia, dupa Produsul Intern Brut (PIB), potrivit datelor FMI pentru luna octombrie. In ciuda acestei cresteri spectaculoase, India este tara in care traiesc un sfert din saracii lumii. Cresterea PIB al Indiei…

- Un om a murit și alte 66 de persoane au fost ranite joi, in prima zi a unui festival rodeo din India, o tradiție care se bucura de un uriaș succes in aceasta țara, informeaza The Times of India. Peste 600 de participanți s-au luptat cu taurii care sunt imbatați și li se arunca praf de chili in fața…

- O ceata groasa insotita de un nivel periculos de poluare alaturi de temperaturi in scadere accentuata au intarziat sute de zboruri in nordul Indiei si chiar au determinat o gradina zoologica sa instaleze incalzitoare pentru tigrii sai, informeaza AFP. Capitala si regiunile nordice ale…

- O persoana a murit joi in urma protestelor desfașurate in statul Assam, din nord-estul Indiei, fața de modificarea legislației privind cetațenia, au informat surse medicale, citate de site-ul agenției de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Panica in sistemul de aparare și ordine publica-…

- Incediul a pornit in cursul diminetii de duminica, cand peste o suta de muncitori dormeau in cladirea de patru etaje, situata intr-o zona rezidentiala din New Delhi. In fabrica, unde se produceau ghiozdane, jucarii si produse de papetarie, se aflau mari cantitati de materiale inflamabile,…

