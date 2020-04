Patru bărbaţi tadjici ce intenţionau să comită atacuri teroriste, arestaţi în Germania Anchetatorii germani au arestat patru barbati din Tadjikistan suspectati de planificarea unor atacuri teroriste islamiste, au anuntat miercuri procurorii federali germani, transmit dpa si AFP.



Cei patru au fost plasati in arest in landul Renania de Nord-Westfalia. Un al cincilea barbat fusese arestat anterior.



Autoritatile federale cred ca cei cinci planuiau atacuri care puneau in pericol securitatea statului.



Conform AFP, Parchetul federal german, ce are sediul la Karlsruhe, a anuntat ca cei cinci cetateni tadjici urmau sa comita atentate in numele organizatiei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sapte barbati din judetul Bihor, care au revenit recent din Germania, sunt cercetati penal pentru fals in declaratii, pentru ca ar fi mintit la frontiera cu privire la activitatile desfasurate in strainatate, pentru a nu fi obligati sa stea in carantina.Potrivit unui comunicat de presa remis…

- (foto: TravelBlogEurope.com) La Gelsenkirchen, un oras cu un trecut industrial din landul Renania de Nord-Westfalia, justitia a contrazis opinia unanima a consilierilor locali si a decis ca Partidul Marxist Leninist din Germania, fondat in 1982, poate ridica in oras o statuie a lui Vladimir Ilici Lenin.…

- Numarul de cazuri de coronavirus confirmate in Germania a crescut la 117 de la 66, a anuntat duminica Institutul Robert Koch pentru controlul bolilor, citat de Reuters.Un comitet de criza al guvernului german a extins recomandarile pentru calatoriile transfrontaliere si a anulat evenimentele…

- Procurorii au afirmat ca cei arestați au înființat „o organizație terorista înarmata” cu scopul de a crea o atmosfera de teama, conform Aljazeera.Poliția germana a arestat 12 barbați suspectați de înființarea unei organizații de extrema dreapta, cu scopul de a efectua…

- Mai multe persoane de nationalitate germana au fost arestate, vineri, in cadrul unei anchete cu privire la un grup de extrema dreapta suspectat de planificarea unor "atacuri vizand lideri politicii, solicitanti de azil si musulmani", a anuntat parchetul federal, relateaza AFP. Patru dintre…

- Autoritatile germane au arestat preventiv 12 suspecti, in cursul unei operatiuni care a vizat grupuri de extrema-dreapta suspectate ca pregateau comiterea unor atentate cu armament cumparat din tari est-europene, anunța MEDIAFAX.Agentii de politie au descins vineri in 13 cladiri din landurile…

- A dat mai multe lovituri in Germania si acum este cautat de autoritațile judiciare de acolo.Barbatul de 32 de ani a incercat sa scape venind in tara, insa, planurile i-au fost date peste cap de oamenii legii prahoveni. Concret, autoritațile judiciare din Germania au emis un mandat european de arestare…

- Cei doi ar fi recunoscut faptele de care sunt acuzati, insa cercetarile ar fi fost scos la iveala ca nu ei ar fi autorii violului, ci o alta persoana. Potrivit procurorului Daniela Gabi Stanciu de la Parchetul de pe langa Judecatoria Braila, procurorii au solicitat eliberarea celor doi tineri care au…