Patru bărbați, prinși în casa premierului britanic, arestaţi Patru barbați au fost prinsi marti de politisti, in incinta casei din Londra a prim-ministrului Rishi Sunak. Incidentul s-a petrecut in timp ce acesta participa la eveniment legat de vizita de stat a regelui a Japoniei la Londra, potrivit Sky News. Patru barbați cu varste cuprinse intre 20 și 52 de ani sunt arestați și acuzați de violare de domiciliu dupa ce au incercat sa intre in casa premierului britanic. „Am arestat patru persoane in terenul casei de circumscripție a primului ministru in aceasta dupa-amiaza. Ofițerii noștri se aflau cu cei patru barbați la un minut de la intrarea lor in… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

- Patru barbați au fost arestați sub suspiciunea de violare agravata a domiciliului la reședința prim-ministrului Rishi Sunak din nordul Angliei, marți, au declarat polițiștii locali intr-un comunicat, potrivit Reuters. Am arestat patru persoane in curtea casei din circumscripția prim-ministrului in aceasta…

