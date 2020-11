Stiri pe aceeasi tema

- Un teribil accident a avut loc marți pe o autostrada din Germania, unde un VW Sharan in care erau doi romani a circulat cu viteza pe contrasens și a lovit un Audi, scrie cotidianul bavarez Munchner Merkur, in ediția sa online. Patru oameni au murit in total, sute de salvatori au intervenit la locul…

- Patru romani au murit in Germania dupa ce microbuzul in care se aflau a fost prins intre doua TIR-uri, pe Autostrada A44, in landul Rhenania de Nord-Westfalia, pe sensul catre Dortmund. Vinovat pentru accident ar fi tot un roman, care conducea unul dintre camioane.

- Un cumplit accident a avut loc vineri, pe Autostrada A44, la Wunnenberg, Germania. Patru romani si-au pierdut viata dupa ce microbuzul in care se aflau a fost strivit intre doua autotrenuri. In ambuteiajul creat au mai fost ranite alte zece persoane.

- Un cumplit accident a avut loc vineri, pe Autostrada A44, la Wunnenberg, Germania. Patru romanni si-au pierdut viata dupa ce microbbuzul in care se aflau a fost strivit intre doua autotrenuri. In ambuteiajul creat au mai fost ranite alte zece persoane.

- Patru romani au murit, in Germania, dupa ce microbuzul in care se aflau a fost lovit de un TIR, condus tot de un roman.Accidentul s-a produs pe Autostrada A44, in zona localitații Wunnenberg.Conform presei germane, microbuzul in care se aflau 5 romani a fost prins și strivit intre doua TIR-uri, cel…

- Un accident rutier cumplit, in urma caruia au decedat patru romani, a avut loc, vineri, la Wunnenberg, Germania, pe Autostrada A44. In ambuteiajul creat au mai fost ranite alte zece persoane, noteaza Observatornews.ro.Potrivit nw.de, șoferul TIR-ului ce a provocat tragedia, și care ar fi tot roman,…

- Patru romani au murit, astazi, intr-un cumplit accident rutier produs pe autostrada A44 din Germania, in apropierea orașului Bad Wunnenberg. Romanii se aflau intr-un microbuz care a fost strivit intre doua TIR-uri romanești, dupa ce un șofer roman a intrat in plin in microbuz și apoi in celalalt…

- Un tanar de 18 ani și un minor de 16 ani au murit, iar o alta persoana se afla in stare grava la spital dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat. Tragedia s-a petrecut astazi in jurul orei 14:50 pe un camp din apropierea satului Alexeevca din raionul Edineț.