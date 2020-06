Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat cinci percheziții domiciliare, in Petrila și Cimpa, in județul Hunedoara, la persoane banuite de trafic de persoane si proxenetism. Oamenii legii sunt pe urmele unei grupari infracționale…

- Patru barbați din Hunedoara au fost plasați marți sub control judiciar dupa ce au racolat, prin metoda „Loverboy”, doua tinere, pe care, prin amenințari, le-au obligat sa se prostitueze. Potrivit unui...

- Un barbat care a racolat o tanara din Berbești, județul Valcea, prin metoda „loverboy”, spunandu-i ca se va casatori cu ea in Franța, a dus-o, de fapt, la prostituție și a profitat de ea 3 ani. Fata a reușit sa fuga și l-a reclamat la DIICOT in timp ce era cu el in Romania, in perioada de izolare,…

- Doi barbati din municipiul Petrosani sunt cercetati de politisti dupa ce au tulburat slujba religioasa care a avut loc, duminica, la Manastirea Jiet, de pe raza orasului Petrila, acestia fiind evacuati din lacasul de cult de catre enoriasi, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara.…

- Patru persoane din municipiul Hunedoara au primit mandate de arestare preventiva pentru 30 de zile, duminica, din partea unei instante de judecata, fiind acuzate de ultraj, distrugere si tulburarea ordinii si linistii publice, in urma incidentelor produse sambata dupa-amiaza intr-un cartier din oras,…

- Doi barbati din judetul Arges sunt cercetati pentru zadarnicirea combaterii bolilor, dupa ce au scuipat alte persoane cu care au intrat in conflict, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Judecatoria Curtea de Arges, un dosar de cercetare penala a fost deschis…

- Cincisprezece persoane au fost trimise in judecata de procurorii DIICOT, dupa ce au racolat mai multe tinere, iar apoi le-au trimis in Germania unde le-au obligat sa se prostitueze. Pentru intimidare, membrii gruparii utilizau arme si le aplicau fetelor corectii fizice daca nu respectau indicatiile…