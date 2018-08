Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri au murit și alți doi au fost raniți, în timpul nopții de joi spre vineri, în urma unui accident produs pe DN2, în zona popasului Tâmboești, județul Vrancea, dupa ce mașina în care se aflau a derapat și a lovit un cap de pod. Potrivit reprezentanților Inspectoratului…

- Un adolescent in varsta de 16 a murit, luni, dupa ce a fost lovit de o masina in timp ce se afla intr-o parcare impreuna cu tatal sau. Accidentul a fost provocat de un barbat de 84 de ani,Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, un barbat in varsta de 84…

- O fetița din Marea Britanie a murit dupa ce a fost aruncata dintr-un castel gonflabil, pe o plaja din Norfolk. O femeie care a fost martora la incident a scris pe Facebook ca fetița, in varsta de 4 ani, se juca intr-un castel gonflabil cand acesta a explodat, scrie The Guardian,

- Imagini accident cumplit : Patru oameni au murit si trei au fost raniti dupa ce o masina a intrat pe contrasens>foto Patru oameni si-au pierdut viata, iar alti trei au fost raniti dupa ce soferul unei masini a intrat pe contrasens cu masina, pe Autostrada A1 intre Deva si Simeria. Bilantul initial era…

- Tanara de 19 ani se afla in mașina ei atunci cand a fost oprita de poliție pentru un control de rutina. Fata disperata sa nu fie prinsa cu droguri, și-a ascuns punga de cocaina in gura. Georgia Cassidy, 19 ani, era in mașina alaturi de iubitul ei atunci cand a oprit-o poliția. Ofițerii nu au gasit nimic…

- Au furat un automobil in valoare de 15.000 de euro, parcat in curtea unui magazin pe strada Nicolae Costin din Capitala. Hotii sunt doi barbati, cu varstele de 31 si 36 ani, originari din Nisporeni.

- Victor Spirescu, primul roman care a “invadat” Marea Britanie, a murit la inceputul anului dupa ce s-a rasturnat cu vehiculul. Acum, noi detalii despre acest accident ies la iveala, dupa ce anchetatorii englezi l-au audiat pe prietenul acestuia, care se afla alaturi de Spirescu in masina si care a scapat…