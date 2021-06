Patru bărbați au murit după ce s-au certat din cauza șezlongurilor - Au scos armele și au început să tragă Pe plaja Velipoje din apropiere de Shkoder, membrii a doua familii care conduc hoteluri in acel loc s-au certat in legatura cu aranjamentul corturilor si sezlongurilor.Nu e clar deocamdata de ce conflictul a escaladat atat de tare incat s-a ajuns la folosirea armelor.Numeroase forte speciale au securizat duminica dimineata locul unde s-a produs incidentul.Oaspetii de la un hotel din apropiere care au fost alarmati in somn de focurile de arma au parasit locul de cazare. Printre ei s-ar fi aflat si turisti din Kosovo. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

