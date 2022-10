Stiri pe aceeasi tema

- Patru barbați au fost reținuți și unul a fost plasat sub control judiciar, fiind cercetați pentru ca ar fi vandut droguri in mai multe penitenciare din Romania. Liderul gruparii a pus la punct rețeaua chiar in timp ce se afla in inchisoare.

- In urma celor 35 de percheziții domiciliare efectuate pe 5 octombrie de polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj-Napoca, impreuna cu procurorii DIICOT Cluj, in municipiile Turda, Campia Turzii și comuna Mihai Viteazu, județul Cluj și in județul Maramureș, au fost indisponibilizate…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), oficiul Sud, de comun cu Inspectoratul Național de Investigații, Direcția Sud, au reținut marți, 13 septembrie, trei barbați pentru trafic de droguri, dintre care unul iși ispașise pedeapsa cu

- Trei tineri cu varstele de 19-27 de ani au fost reținuți fiind suspectați ca ar fi distribuitori de droguri, in sectoarele Rișcani și Botanica. Oamenii legii au depistat asupra lor mai multe pachețele zip-lock și un pachet de polietilena in care se afla o substanța alba specifica drogului.

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T.- S.T. Cluj, au efectuat joi 4 percheziții domiciliare, in județele Cluj și Mureș, la locuințele unor persoane banuite de proxenetism și efectuarea de operațiuni cu substanțe susceptibile de a avea…

- La data de 04 august 2022, procurorii Directiei de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Cluj au dispus reținerea pentru o perioada de 24 de ore a patru inculpați, cercetați pentru savarșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și mare…

- La data de 3 august a.c., polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Dambovița, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Dambovița, au efectuat 3 percheziții domiciliare, in municipiul București Post-ul Polițiștii dambovițeni au confiscat aproape jumatate de kg de…

- Patru traficanti de droguri au fost retinuti de procurorii DIICOT, fiind acuzati ca au jefuit un alt traficant de droguri, in timp ce acesta din urma ridica din fata autogarii Militari din Bucuresti un colet expediat din Olanda care continea cocaina. Conform unui comunicat al DIICOT, cei patru barbati…