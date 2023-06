Stiri pe aceeasi tema

- Patru banci sunt interesate sa cumpere OTP Bank Romania. La cat este evaluata afacerea din RomaniaUnicredit, Raiffeisen Bank International, Erste și Banca Transilvania sunt interesate sa cumpere OTP Bank Romania, dupa ce acționarii maghiari au anunțat vanzarea afacerii, informeaza economedia.ro.…

- Curtea de Apel Cluj a dat caștig de cauza Bancii Transilvania intr-un litigiu cu Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) referitor la o amenda impusa in legatura cu calculul ratelor. Prin decizia sa, instanța a suspendat efectele ordinului emis de președintele ANPC, care impunea…

- UniCredit, doua dintre cele mai mari banci din Austria si cel mai mare creditor din Romania sunt interesate sa cumpere OTP Bank Romania, intr-o tranzactie care poate evalua banca la 300 de milioane de euro sau mai mult. Acum, pe langa UniCredit, Raiffeisen Bank International, Erste Group Bank si Banca…

- Acum, pe langa UniCredit, Raiffeisen Bank International, Erste Group Bank si Banca Transilvania se numara printre ofertantii pentru OTP. Tranzactia poate include, de asemenea, afacerile bancii ungare in Republica Moldova. Procesul avanseaza acum in cea de-a doua runda, precizeaza Profit.ro, citand…

- In luna mai a acestui an, creditorul maghiar OTP Bank a confirmat oficial, printr-un anunț adresat directorilor bancii, ca OTP Bank Romania este scoasa la vanzare, fiind un proces care ar putea dura cateva luni. Evaluata la aproape 400 de milioane de euro, banca este acum in atenția a doua mari banci,…

- Banca italiana UniCredit SpA, Banca Transilvania și bancile austriece Raiffeisen și Erste sunt interesate sa cumpere filiala din Romania a bancii ungare OTP Bank Nyrt., tranzacția putand ajunge la peste 300 de milioane de euro, potrivit publicației Bloomberg, care citeaza surse apropiate discuțiilor.…

- OTP Bank Romania, controlata de grupul maghiar OTP Bank, a fost scoasa la vanzare, informeaza Economedia. OTP Bank estimeaza ca procesul de vanzare ar putea dura cateva luni.OTP Bank a confirmat oficial, intr-un comunicat, ca filiala din Romania este scoasa la vanzare. "In ultimii patru ani, OTP Bank…

- Un moldovean cautat de autoritatile austriece pentru savarsirea de infractiuni contra patrimoniului, pe teritoriul Austriei, a fost reținut sambata de polițiștii de frontiera romani din PTF Oancea, transmite Jurnal.md . Barbatul in varsta de 34 de ani, pasager intr-un autoturism inmatriculat in Republica…