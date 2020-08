Stiri pe aceeasi tema

- Prin structurile abilitate ale Poliției, a fost constatata, ieri, o infracțiune pentru zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta și pedepsita de art. 352 Cod Penal. Reamintim cetațenilor ca Ministerul Afacerilor Interne a operaționalizat, incepand cu data de 04.07.2020, o linie TELVERDE…

- Autoritațile informeaza ca, in județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 770 de persoane (dintre care 718 adulți și 52 copii- ceea ce inseama ca inca un copil a fost confirmat pozitiv in ultimele 24 de ore). Pana luni, 20 iulie,…

- Din ce in ce mai ingrijorator! Pe masura IGNORANȚEI... ! Pana astazi, 18 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 36.691 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). De precizat, dintre persoanele confirmate pozitiv, 24.865 au fost externate, dintre care 22.488 de pacienți…

- Din grija pentru sanatatea publicului și a angajaților, spectacolele care urmau sa se joace în curtea Muzeului de Arta, atât în weekenduri, cât și cele programate în datele de 17 și 25 iulie, în parteneriat cu Iulius Mall, au fost anulate. Teatrul își…

- „Covid-19 exista. Noul coronavirus 2019 exista - indiferent ce cred ”vedetele” și așa-zișii politicieni și unii așa-ziși medici - și continua sa faca victime. Inclusiv sa omoare. In toata lumea. Inclusiv in Romania. Și chiar serios in Sibiu.

- Autoritațile anunța ca in județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 616 de persoane (dintre care 575 adulți și... 41 copii- cu 2 in plus fața de ultimele raportari!).

- Patru persoane au decedat, in urma infectarii cu coronavirus, transmite sambata Grupul de Comunicare Strategica.Deces 1167Barbat, 89 ani, judet Sibiu.Data confirmare: 05.05.2020.Data deces: 22.05.2020.Comorbiditati: boala cardiovasculara.Deces 1168Femeie, 66 ani, judet Bistrita Nasaud.Data confirmare:…

- „Cel mai recent caz a fost declarat vindecat astazi, 5 mai 2020, dupa ce rezultatele a doua teste consecutive efectuate au iesit negative. Este vorba despre un barbat in varsta de 47 de ani care efectueaza dializa si care va fi externat in cursul zilei de maine, dupa 26 de zile de internare”, se arata…