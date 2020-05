Fortele aeriene romane au efectuat o misiune de politie aeriana de insotire a patru aeronave rusesti care au zburat, marti, deasupra Marii Negre, in apropierea spatiului aerian al NATO, transmite Agerpres. „Ieri a fost o misiune de politie aeriana realizata de fortele aeriene romane, bulgare si turce, pe masura ce patru aeronave rusesti au evoluat […] The post Patru avioane rusești care se apropiau de spațiul aerian al NATO au fost interceptate de MiG-uri romanești appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .