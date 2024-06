Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident in localitatea Lipova, ieșirea spre Șiștarovaț, unde o mașina in care se aflau trei persoane... The post Șase victime in doua accidente diferite, ambele cu mașini rasturnate, in județul Arad. Intervine și elicopterul SMURD appeared first on Special Arad ·…

- Planul Roșu de intervenție activat luni, 24 iunie, in județul Sibiu, dupa ce un autocar cu 57 de pasageri si un autocamion plin cu bere au fost implicate intr-un accident pe DN 1, pe raza localitatii Porumbacu de Jos, au anunțat ISU și IGSU.In urma impactului, autocarul a ieșit in afara parții carosabile,…

- Un numar de 18 persoane, printre care 10 copii, au fost implicate intr-un accident rutier cu cinci autoturisme, petrecut marti, pe DJ 224, intre localitatile Tortoman si Silistea, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea".

- UPDATE: Din cele 4 victime,doar 3 sunt transportate la spital.O victima refuza transportul.Astazi, un accident rutier a avut loc in apropierea municipiului Constanta, pe drumul spre Tulcea,aproape de Cogealac. Potrivit reprezentantilor Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta, au fost alocate la…

- Pompierii din cadrul ISU Constanta au fost sesizati de producerea unui accident rutier in judetul Constanta. Potrivit ISU Constanta, incidentul s a produs pe autostrada A4 in sensul giratoriu la iesirea din Lazu, judetul Constanta. La fata locului intervine SMURD B Port. Actiunea este in desfasurare.…

- Pompierii sibieni intervin de urgența la un accident rutier pe A1 la un accident rutier in care sunt implicate mai multe mașini. Din primele informații exista o victima incarcerata și alte doua victime care au nevoie de asistența medicala. A fost chemat și elicopterul SMURD.

- Intr-o localitate din județul Galați, s-a produs un accident rutier grav. Un camion s-a rasturnat, cauzand scurgeri de combustibil. Un barbat a fost evacuat de un elicopter SMURD, in timp ce o femeie a fost transportata la spital cu o ambulanța.