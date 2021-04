Patru aspecte pe care să le iei în considerare pentru a avea mașina mereu funcțională Modul in care funcționeaza mașina noastra ne influențeaza starea de spirit din fiecare zi. Oricand avem de-a face cu o defecțiune tehnica, cei mai mulți dintre noi sunt triști și fara chef, intrucat se simt nevoiți sa mearga la service-urile auto unde platesc destul de mulți bani pentru soluționarea defecțiunilor aparute. Cu toate acestea, foarte multe dintre reparațiile din ziua de astazi pot fi evitate prin prevenirea apariției defecțiunilor tehnice. Nu spunem noi, ci specialiștii in domeniu, care scot in evidența faptul ca sta in responsabilitatea fiecarui șofer sa aiba grija de mașina pe care… Citeste articolul mai departe pe cjnews.ro…

Sursa articol si foto: cjnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ori de cate ori ne gandim la achiziționarea unui autoturism nou, primul factor pe care majoritatea persoanelor il iau in considerare este prețul. In comparație cu unul second-hand, este de la sine ințeles ca trebuie sa ne așteptam la un preț mult mai ridicat. Insa, la fel de normal este Articolul Cele…

- Cei mai mulți dintre romani iși doresc sa poata fi, la un moment dat, proprietari asupra imobilului in care stau. In timp ce majoritatea dintre aceștia se imprumuta, facand un credit destul de mare pe o durata și mai mare de timp, alegerea propriu-zisa a apartamentului poate fi o activitate care se…

- Horoscop 22 martie 2021. Astrele anunța previziuni pentru majoritatea zodiilor. Vor urma, pentru unii, decizii grele, importante, care vor necesita o analizare atenta. Modul cum veti face fata acestor provocari va stabili si rezultatul final al deciziilor de azi.…

- Deși am putea alege in mod intenționat alte aparate pentru caracteristici specifice, ne așteptam ca mașinile de spalat sa funcționeze fara sa ne atraga atenția. Așadar, majoritatea dintre noi nu ne petrecem mult timp gandindu-ne la lucruri precum opțiunile de incarcare, programele sau capacitatea. Prin…

- Sunt zile in care ne petrecem in masina mai mult timp decat ne-am dori, asa ca este important sa avem la indemana cat mai multe dintre obiectele care ne-ar putea ajuta sa facem fata oricarei situatii neprevazute. Indiferent ca iti folosesti masina doar ca sa mergi la serviciu si la cumparaturi, fie…

- In timpul unei ture de noapte, Annemiek Valent (51 de ani) este chemata impreuna cu colega ei de echipaj la un accident. O mașina a lovit un copac. Cand ajung acolo, aud de la pompieri ca șoferul a murit. Annemiek afla cand privește in mașina ca este fiul ei de 19 ani. Intreaga poveste a fost publicata…

- Pandemia de coronavirus a schimbat viața tuturor, calatoriile și petrecerile sunt acum amintiri, iar specialiștii avertizeaza ca mai dureaza pana cand ne vom intoarce la normalitate. In aceasta situație un șofer de taxi din Grecia incearca sa le ridice moralul clienților sai. Acesta și-a transformat…

- Cristina Șișcanu a recunoscut in cadrul emisiunii „Mamici de pitici, cu lipici” de la Antena Stars ca de multe ori este criticata pentru modul in care iși crește fiica. Vedeta a reacționat pe masura și se apara in fața acestora.