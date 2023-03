Stiri pe aceeasi tema

- Cei patru barbați și-ar fi torturat colega timp de 15 minute, iar in acest moment poliția desfașoara o ancheta. Asistenții vor fi puși sub acuzare și pentru lipsire de libertate, relateaza Click.ro, care citeaza site-ul tirol.orf.at Potrivit informațiilor existente, asistenții medicali ar fi convins-o…

- Patru asistenti medicali de la spitalul din Hall in Tirol, Austria, sunt cercetati dupa ce au fost acuzati de o colega ca au legat-o de masa de operatie.Incidentul a avut loc pe 28 februarie. Conducerea spitalului i-a demis pe cei patru asistenti imediat ce a aflat despre comportamentul lor abuziv.Femeia,…

- La sfarșitul lunii februarie, patru asistenți din spitalul de stat din Hall, Tirol, au fixat o asistenta pe o masa de operație și nu au eliberat-o. Femeia ar fi fost torturata de cei patru barbați timp de aproximativ 15 minute. Poliția investigheaza, printre altele, privarea de libertate, scrie siteul…

- Ungaria. Carambol major langa Budapesta. Sunt cel puțin 36 de raniți, 14 in stare grava.Poliția a anunțat ca cel puțin cinci tiruri și 40 de autoturime au fost implicate in accidentul produs pe autostrada M1 care leaga Budapesta de Austria, informeaza o agenție de presa.Accidentul a avut loc in apropierea…

- Panica in Botoșani! Polițiștii au fost sesizați ca, pe o strada de la periferie, a fost gasit un copil de doar 11 ani care a fost mușcat de caini. Ajunși la fața locului, polițiștii au gasit copilul conștient, dar cu multiple rani pe corp. Baiatul a fost transportat de urgența la spital pentru a i se…

- In noaptea de marti spre miercuri polițiștii din Ulmeni au intervenit la un accident rutier produs pe D.J. 108/D, din care a rezultat vatamarea corporala a unei persoane. Din primele verificari, polițiștii au stabilit faptul ca un tanar de 22 de ani din județul Suceava, aflat la volanul unei autoutilitare,…

- Joi, 29 decembrie, la ora 09.09, polițiștii din Borșa au fost sesizați de o femeie cu privire la faptul ca, in timp ce se afla pe holul unei instituții publice din Borșa, a fost agresata fizic de catre soțul sau. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat victima ca fiind o femeie de 33 de…

- Imagini demne de filmele de comedie au fost surprinse, in cursul zilei de marti, pe Autostrada A1, unde mai multi barbati s-au chinuit sa indeparteze niste capre. Incidentul s-a produs in partea a doua a zilei, cand mai multe capre ale unui localnic au ajuns, nu se stie exact cum, pe autostrada cu…