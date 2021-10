Patru aparate de oxigenoterapie cu flux crescut au ajuns la Suceava Patru aparate de oxigenoterapie cu flux crescut au ajuns la Suceava RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Spitalul Județean de Urgența "Sfântul Ioan cel Nou" din Suceava are în dotare, de la sfârșitul saptamânii, patru aparate de oxigenoterapie cu flux crescut. Doua au fost instalate în pavilionul de Boli Infecțioase, iar în celelalte doua - în pavilionul Pneumologie, unde sunt tratați bolnavii de COVID-19. Utilizate pentru cazuri severe sau critice, aceste aparate constituie un sprijin pentru secția de terapie intensiva,… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Consiliului Judetean Suceava, Niculai Barba, a anuntat ca in noaptea de vineri, la Spitalul Judetean de Urgenta din Suceava au ajuns patru aparate de oxigenoterapie cu flux crescut pentru tratarea pacientilor Covid. Niculai Barba a spus ca doua aparate au fost instalate in pavilionul…

- Ieri, managerul celei mai mari unitați spitalicești din județul Buzau s-a vaccinat cu a treia doza de ser anti-COVID. Avand și un tablou al situației critice din Spitalul Județean de Urgența, in contextul evoluției fulminante a imbolnavirilor, Claudiu Damian a ținut sa transmita și un mesaj de responsabilizare.…

- Un doctor de la Spitalul Clinic Județean de Urgența din Timișoara a scris pe pagina sa de Facebook ca dupa garda de ieri, a ramas cu o amintire pe care nu are cum sa o uite prea curand. Este imaginea unui cuplu aflat in Unitatea de Primiri Urgențe (UPU), care imparțea aceeași masca de oxigen. ... The…

- „In ultimele zile avem doi medici si doi asistenti care sunt pozitiv, motiv pentru care s-a declarat focar la UPU. Au fost testati contactii directi, care au iesit negativ”, a afirmat directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP).Oficialul DSP sustine ca au fost luate toate masurile pentru evitarea…

- Trei pacienti cu COVID, aflati in stare grava, la Suceava Trei pacienti cu COVID, aflati în stare grava, asteapta în Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean "Sf. Ioan cel Nou" Suceava eliberarea unui loc la terapie intensiva la un spital din tara,…

- Primarul comunei Siculeni, Szentes Csaba, a declarat ca, din informatiile pe care le are de la fiul victimei, cei doi se aflau la cosit pe un camp, cand, la un moment dat, femeia a fost atacata de urs.Aceasta a suferit mai multe leziuni si fost transportata de un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta…

- Politistii au efectuat primele cercetari in cazul accidentului produs, miercuri, pe raza localitatii Danila, in care au fost implicate doua persoane care se deplasau cu o motocicleta, a informat Biroul de presa al IPJ Suceava.Accidentul s-a produs la iesirea din localitate, pe DN 2, in momentul in care,…

- Doua persoane au fost ranite si au ajuns la spital, miercuri, dupa ce s-au rasturnat cu motocicleta cu care circulau pe raza localitatii Danila, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, citat de Agerpres .Potrivit sursei citate, la fata locului au intervenit pompierii militari cu…