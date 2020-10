Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 18 octombrie, Preasfinițitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Romane a Maramureșului și Satmarului, a binecuvantat noua capela de cimitir, a tarnosit biserica „Inalțarea Sfintei Cruci” din Parohia Vișeu de Jos I, Protopopiatul Vișeu, a sfințit Altarul de vara,…

- Joi, 1 octombrie 2020, cu prilejul sarbatorii inchinate Sfantului Acoperamant al Maicii Domnului, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, a savarșit Sfanta Liturghie și a rostit cuvant de invațatura la Manastirea „Acoperamantul Maicii Domnului” Rohița, Protopopiatul Lapuș,…

- Parintele va putea opta pentru continuarea cursurilor in sistem online doar daca elevul are vreo boala ce s-ar putea agrava in caz de infecție cu coronavirus The post Elevul poate continua cursurile exclusiv in sistem online in doua situații. Explicațiile ministrului Educației – Monica Anisie appeared…

- Satul Finteusu Mare, apartinator orasului Somcuta Mare, va gazdui Festivalul Coral Interjudetean „Valentin Baintan”. Evenimentul traditional ajuns la cea de-a XI-a editie se deruleaza in perioada 29-30 august, la Finteusu Mare. Manifestarea este organizata de Asociatia corala a barbatilor din Finteusu…

- Episcopia Ortodoxa Romana a Maramureșului și Satmarului, prin purtarea de grija a Preasfințitului Parinte Episcop Iustin, a ales anumite reprezentari istorice ale Sfintei Cruci, numindu-le „Crucea Maramureseana” sau „Crucea Voievodala Maramureseana”. Aceste forme au fost specifice credintei ortodoxe…

- Sambata, 15 august (Praznicul Adormirii Maicii Domnului), Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, va savarși Sfanta Liturghie și va predica la Manastirea „Sfanta Ana” Rohia, Protopopiatul Lapuș, cu ocazia hramului. Sambata, 15 august, Preasfințitul Parinte Timotei Satmareanul,…

- Praznicul Adormirii Maicii Domnului este sarbatoarea mult iubita si cinstita de crestinii ortodocsi in toata tara dar mai ales in Transilvania si Maramures. De peste nouazeci de ani, credinciosii din Ardeal, dar nu numai, urca Dealul Viei de la Rohia, pentru a se inchina Icoanei Maicii Domnului facatoare…

- Joi, 6 august 2020, de Sarbatoarea Schimbarii la Fata a Mantuitorului Hristos, Preasfintitul Parinte Ignatie, Episcopul Husilor, a savarsit Sfanta Liturghie la Manastirea „Schimbarea la Fata” din municipiul Husi, cu prilejul hramului asezamantului monahal.Din soborul slujitorilor au facut…