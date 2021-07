Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au inceput judecarea apelului formulat de un barbat de 52 de ani, condamnat la patru ani de inchisoare pentru punerea in circulatie de valori falsificate si inselaciune. Anchetatorii au sustinut ca inculpatul a vandut trei bancnote de 500 de euro falsificate in trei statii peco din Drobeta Turnu Severin, Orsova si Strehaia. Barbatul care l-a transportat cu masina pe inculpat a fost achitat. Potrivit anchetatorilor, faprele au fost comise in ziua de 5 septembrie 2019. Cei doi inculpati au oprit la trei statii peco din Drobeta Turnu Severin, Orsova si Strehaia,…