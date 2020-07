Stiri pe aceeasi tema

- Se intreaba, unii, pe rețelele sociale, cum de niște absolvenți olimpici cu 10 la Bacalaureat vor fi conduși de unii care au luat 3.20 la examenul maturitații. Raspunsul e simplu: Cei cu 3.20 au fost aleși de parinții celor cu 10. Daca vom depași momentul, vom observa ca, de ani de zile, avem cate o…

- “Atenție! E risc maxim de epuizare termica. Copiii sunt primii afectați. Anul trecut cinci pacienți nu au supraviețuit. Și urmeaza temperaturi de peste 35 de grade”, scrie doctorul Tudor Ciuhodaru. Atunci cand apar simptomele legate de expunerea la caldura (crampe de caldura, insolatie, epuizarea termica)…

- Cosmin Necula, primarul municipiului Bacau, a fost, ieri, la Guvern pentru a discuta o serie de probleme ale orașului aparute in raport cu Executivul. “Am solicitat ieri premierului Ludovic Orban implicarea urgenta a Guvernului in doua probleme majore ale Municipiul Bacau: finanțarea proiectelor de…

- Numarul de internari in spitalul din Onești pentru persoanele infectate cu noul coronavirus și confirmate pozitiv s-a dublat in ultimele șapte zile (30 aprilie-6 mai) – spune primarul municipiului, Nicolae Gnatiuc, intr-un nou semnal de alarma adresat instituției prefectului și Direcției de Sanatate…

- La Livezi nu-i liniște și nici pace in administrația locala. Primarul ales in 2016, Gioni Craciun, a fost schimbat din funcție, in 2017, ca urmare a unor probleme de ordin juridic, aparute in activitatea acestuia. Nu s-au organizat alegeri, așa cum prevede legea, ci, printr-un ordin al prefectului,…

- Primarul municipiului Onești, Nicolae Gnatiuc, a semnat, luni, 4 mai, Autorizația de construcție, Ordinul de incepere pentru execuția lucrarilor și Ordinul de incepere pentru serviciile de dirigenție de șantier pentru reabilitarea Gradiniței cu program prelungit nr. 14. Investiția este de peste doua…

- Drumul național care leaga Bacaul de Onești a fost acoperit, astazi, cu un strat gros de gheața, in localitatea Orașa din comuna bacauana Livezi, dupa ce a plouat cu grindina. Hidrologii au emis vineri o avertizare cod galben de inundatii pe rauri din judetul Bacau, incepand de la ora 17.25 pana la…

- Circulația pe Drumul național 2 (DN2) va fi afectata, spre sfarșitul lunii aprilie, pe segmentul București-Racaciuni, de un transport agabaritic. Este vorba de un vehicul care transporta deja o structura metalica de mari dimensiuni – o elice cu anvergura de aproape 5,5 metri și care a pornit deja spre…