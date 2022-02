Judecatorii de la Tribunalul Dolj au respins, ieri, contestatiile formulate de patru agenti ai unei firme de paza, arestati preventiv pe 2 februarie. In urma hotararii instantei, cei patru inculpati vor fi cercetati in continuare in stare de arest preventiv pentru purtare abuziva și distrugere. Potrivit oamenilor legii, pe 28 ianuarie, cei patru agenți ar fi batut doi barbați in incinta unei stații peco din Craiova. Potrivit politistilor doljeni, cei patru inculpati au fost reținuți pe data de 1 februarie. Dupa primele cercetari, oamenii legii au stabilit ca cei patru agenti de paza ar fi agresat…