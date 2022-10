Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, Poliția municipiului Gherla a fost sesizata despre furtul sumei de 400 de lei, din trei aparate de distribuit lapte situate in oraș. In cauza au fost demarate cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii de furt calificat. Astfel, in cursul zilei de azi, 4 septembrie, in urma activitaților de…

- Trei adolescenti de 14 ani ar fi mers bauti la scoala din Hidiselu de Jos, judetul Bihor, si, pentru ca faceau scandal si erau recalcitranti, profesorii au cerut ajutorul politistilor. La sosirea acestora, doi dintre tineri s-au conformat, dar unul a continuat sa faca scandal, fiind pus la pamant si…

- O femeie de 34 de ani din Tennessee, moștenitoarea unui miliardar, a fost rapita vineri de pe strada și a fost gasita dupa 4 zile moarta, a anunțat Poliția din statul american. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arata ultimele clipe din viața Elizei Fletcher, scrie BBC . Mama a doi copii,…

- Poliția din Bucuresti a comunicat ca a fost identificat și prins barbatul care a atacat doua tinere pe strada, in centrul Capitalei, ințepandu-le cu cu un obiect. Barbatul a atacat tinerele in timp ce se deplasa pe o trotineta electrica, iar una dintre ele a ajuns la spital. Suspectul a fost arestat…

- Peste 13 tone de deseuri din plastic din Bulgaria, oprite la frontiera Foto; poliția de frontiera. Politistii de frontiera si comisari ai Garzii de Mediu Giurgiu au descoperit, în urma unui control efectuat asupra unui ansamblu rutier, nereguli privind transferul a peste 13 tone de deseuri…

- O femeie din Germania a murit dupa ce a adormit intr-un carusel și a alunecat de pe scaunul ei, cazand de la 8 metri inalțime, informeaza Observatornews. O femeie, in varsta de 57 de ani, careia nu i-a fost facuta publica indentitatea, a cazut sambata, 6 august, dintr-un carusel de la o inalțime de…

- Maimuțe salbatice au atacat locuitorii din orașul Yamaguchi, vestul Japoniei, ranind opt persoane in weekend. Poliția spune ca o maimuța a mușcat piciorul unei adolescente duminica dimineața devreme. Maimuța a parasit camera o data, dar s-a intors spargand geamul Maimuța a mușcat și piciorul mamei.…