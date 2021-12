Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, in urma a doua accidente rutiere produse in noaptea de sambata spre duminica in judetul Botosani, a transmis purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Dorina Lupu, conform agerpres. Potrivit acesteia, cele doua evenimente…

- Doua accidente rutiere s-au petrecut, sambata, in localitatea Campu Cetatii, la aproximativ 100 de metri unul de celalalt, in urma carora opt persoane au ajuns la spital, intre care cinci minori, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures, conform agerpres. "Este…

- Un microbuz cu pasageri a fost implicat intr-un accident produs in orașul Sibiu. O adolescenta a suferit un atac de panica, dar a refuzat sa mearga la spital, iar un barbat care s-a lovit la mana, a fost luat de o ambulanța, anunța Mediafax. Potrivit ISU Sibiu, in accidentul produs pe Calea…

- Un accident in lant s-a produs, duminica seara, pe DN 2 (E 85), la intrare in localitatea buzoiana Posta Calnau, patru persoane, intre care un copil mic, fiind grav ranite, potrivit news.ro. Conform Politiei Judetene Buzau, accidentul s-a produs la intrare in Posta Calnau, pe drumul european…

- Doua accidente rutiere au avut loc vineri seara, pe DN 17D, unul in localitatea Maieru, iar celalalt la doar cațiva kilometri distanța, in Sangeorz Bai. In urma celor doua evenimente rutiere, trei persoane au ajuns la spital. Astfel, in Maieru, a fost accidentat un barbat in varsta de 72 de ani, care…

- Doua persoane au ajuns la spital dupa ce doua mașini s-au ciocnit in Capitala. Este vorba despre unul dintre șoferi și pasagerul sau, care au suferit leziuni ușoare. Accidentul s-a produs la intersecția strazilor Vasile Lupu și Mihail Kogalniceanu.

- Angajamentul din cadrul acțiunii ROADPOL Safety Days reprezinta un prim pas catre reducerea numarului de accidente rutiere, prin conștientizarea de catre tot mai mulți conducatori auto asupra riscurilor la care se expun prin nerespectarea normelor rutiere. Reamintim ca in perioada 16-22 septembrie,…

- UPDATE: Trei persoane ranite au fost transportate la spital in urma accidentului produs pe E 574, in apropierea orasului Bals, alte trei refuzand transportul.Știre inițiala: Politia Olt a anuntat ca traficul este complet blocat pe principalul drum care traverseaza judetul, in urma unui accident produs.Sunt…