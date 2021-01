Patru accidente în lanţ ieri la Iaşi O serie de accidente in lant a avut loc ieri, pe drumurile din judetul si municipiul Iasi. Primul accident a avut loc pe strada Elena Doamna, in jurul orei 12, unde s-au ciocnit doua autoturisme, un BMW si un Mercedes. „In data de 8 ianuarie, in jurul orei 12, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca pe strada Elena Doamna a avut loc un accident rutier. Din primele cercetari a rezultat faptul ca un barbat ar fi condus imprudent un autoturism, ar fi (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

