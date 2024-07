Stiri pe aceeasi tema

- Elevul fruntaș Daniel Carnaț, de la Colegiul Militar din Alba Iulia, premiul I la un concurs de literatura și arte vizuale dedicat poetului Lucian Blaga Elevul fruntaș Daniel Carnaț, de la Colegiul Militar din Alba Iulia, premiul I la un concurs de literatura și arte vizuale dedicat poetului Lucian…

- Testul-grila de verificare a cunostintelor, numit in continuare test, se desfasoara la data menționata in Calendarul admiterii in colegiile nationale militare The post INTERES CRESCUT PENTRU CARIERA MILITARA 11 elevi satmareni au fost admiși la Liceul Militar din Alba Iulia first appeared on Informatia…

- Rezultate finale admitere Colegiu Militar 2024: Candidați admiși la Alba Iulia și locuri libere pentru transfer Rezultate finale admitere Colegiu Militar 2024: Candidați admiși la Alba Iulia și locuri libere pentru transfer Ministerul Educației a anunțat rezultatele finale ale admiterii la Colegiul…

- Rezultate REMARCABILE la Colegiul Militar din Alba Iulia, la Bacalaureat 2024: 22 de note de 10 și 60% din absolvenți cu medii peste 9 Rezultate REMARCABILE la Colegiul Militar din Alba Iulia, la Bacalaureat 2024: 22 de note de 10 și 60% din absolvenți cu medii peste 9 Și anul acesta Colegiul Militar…

- FOTO | Elevi de 10 la Colegiul Militar din Alba Iulia: Patru tineri, perfomanțe deosebite la invațatura și olimpiade in anul școlar 2023-2024 Elevi de 10 la Colegiul Militar din Alba Iulia: Patru tineri, perfomanțe deosebite la invațatura și olimpiade in anul școlar 2023-2024 Atunci cand faci din performanța…

- Elevii claselor a XI-a au participat in perioada 21-27 iunie la tabara de instrucție de vara desfașurata la Tarlungeni, in județul Brașov. In tabara de instrucție, elevii și-au testat și antrenat abilitațile, au incercat sa se adapteze la noi medii și provocari și sa isi contureze un traseu profesional.…

- FOTO | 29 de elevi din clasa a XI-a de la Colegiul Militar din Alba Iulia, numiți in funcții de comanda și avansați in grad ca urmare a rezultatelor deosebite și a comportamentului exemplar 29 de elevi din clasa a XI-a de la Colegiul Militar din Alba Iulia, numiți in funcții de comanda și avansați in…

- Nimic nu poți face fara Dumnezeu! M-au invațat acest lucru bunicii și parinții mei, fiind cel mai important principiu din educația celor „7 ani de acasa”. Credința noastra romaneasca este ceea ce NE UNEȘTE și ne face puternici! In bisericuța de sat, in manastirile și schiturile vechi pana in Catedrala…