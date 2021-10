Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Nebunu așteapta sentința definitiva in dosarul in care a fost condamnat pentru conducere fara permis Liderul gruparii Sportivilor s-a refugiat in strainatate Interlopul așteapta condamnarea peste hotare, unde sunt condiții de detenție mult mai bune ca in Romania

- Evenimentul Noaptea Cercetatorilor va avea loc la Institutul de Cercetare-Dezvoltare al Universitații Transilvania din Brașov, intre orele 16.30 – 21.30. Acesta se adreseaza tuturor elevilor și comunitații locale. Ne propunem astfel sa aducem cercetarea mai aproape de comunitate, sa le explicam și sa…

- Ies la iveala detalii șocante despre crima din București. O educatoare a fost injunghiata mortal in propria casa, iar principalul suspect este chiar fostul soț, fața de care avea un ordin de protecție și numeroase pangeri la Poliție.

- Cei doi salvamari care au fost batuți , duminica, de un grup de turiști din București au povestit pentru ziarul Adevarul de la ce pornit scandalul pe plaja din Eforie Nord. Agresorii s-au enervat pe unul dintre salvamari care mergea cu ATV-ul pe plaja. Turiștii au aruncat cu pietre și sticle catre aceștia…

- Procurorii nu au putut stabili vinovatia unor persoane responsabile de decesul a doua victime. In cazul altor doua persoane decedate, procurorii au concluzionat, la finele unor expertize specifice, ca vinovat se face soferul unui microbuz, care nu a adaptat viteza la conditiile de drum, respectiv ceata…

- Cei trei „bombardieri” care au urmarit in trafic un activist și l-au batut sub nasul poliției au reușit sa obțina stramutarea dosarului in care se va decide marți daca vor fi eliberați.

- La o luna si jumatate de la asasinarea omului de afaceri Ioan Crisan, mascati, alaturi de politistii au participat la percheziții ample in tot Aradul. Marți au avut loc percheziții-maraton in Arad. Oamenii legii iau in calcul mai multe ipoteze in legatura cu moartea lui Crișan. Acesta a murit in urma…