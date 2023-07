Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care detine trei azile de batrani in Eforie Nord a incercat sa-și dea foc joi, 13 iulie, in fața Primariei Constanta. Acțiunea sa a venit dupa ce, in urma cu o zi, polițiștii constanțeni au descins la camine pentru ca nu aveau autorizatie de functionare, potrivit News.ro.Potrivit unui comunicat…

- Un incident șocant a avut loc, joi dimineața, in fața primariei din Constanța, acolo unde patronul unui camin de batrani din Eforie Nord, inchis in urma controalelor facute de autoritațile competente, a incercat sa se autoincendieze, dupa ce a avertizat in prealabil. La fața locului au intervenit mai…

- Incident șocant, joi dimineața, in fața primariei din Constanța. Patronul unuia dintre caminele de batrani, inchise ieri in Eforie Nord, a incercat sa-și dea foc. Din fericire, el a fost oprit la timp. Incidentul s-a petrecut joi, in jurul orei 6:30. Barbatul a mers la Primaria Constanța, care se afla…

- Incident șocant joi dimineața, in fața primariei din Constanța. Patronul unuia dintre caminele de batrani, inchise ieri din Eforie, a incercat sa-și dea foc, informeaza Antena3 CNN.Incidentul s-a petrecut joi, in jurul orei 6:30. CITESTE SI Datoria publica globala a crescut la un nivel record.…

- Un incident șocant a avut loc joi dimineața, in fața primariei din Constanța, implicand patronul unuia dintre azilurile de batrani din Eforie Nord care funcționau fara autorizație. Intr-o acțiune extrema, acesta a incercat sa-și dea foc.Evenimentul nefericit a avut loc in jurul orei 6:30 joi dimineața,…

- Un incident șocant a avut loc joi dimineața in fața primariei din Constanța, implicand patronul unuia dintre azilurile de batrani din Eforie Nord, care funcționau fara autorizație. Intr-o acțiune extrema, acesta a incercat sa-și dea foc.Evenimentul nefericit a avut loc in jurul orei 6:30 joi dimineața,…

- A fost alerta in aceasta dimineata in fata Primariei Municipiului Constnata. Un barbat ar fi incercat sa se autoincendieze. Barbatul a apucat sa isi stropeasca hainele cu benzina, moment in care ar fi fost imobilizat de un politist. Acesta ar fi fost preluat de politisti pentru cercetari.Potrivit unor…

- In editia de astazi, prezentam declaratia de avere si pe cea de interese ale lui Mugurel Leonard Petcu, sef Birou Protectia Mediului, in cadrul Directiei Generale Politia Locala din Primaria Constanta, potrivit site ului primariei si declaratiei sale de avere din mai 2022, ultima disponibila pe site…