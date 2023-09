Patronul stației GPL din Crevedia a lovit iar: Cisterna GPL care a făcut accident pe DN1 era tot a lui Accidentul de pe DN 7, unde o cisterna incarcata cu GPL s-a ciocnit cu un TIR, ar fi fost provocat de soferul cisternei care ar fi pastrus pe contrasens. Cisterna ar apartine firmei Flagas care detinea instalatia GPL care a explodat la Crevedia.Politistii au stabilit, in urma primelor cercetari la locul accidentului de pe DN 7, unde o cisterna incarcata cu GPL s-a ciocnit cu un TIR , ca accidentul ar fi fost provocat de catre soferul cisternei, scrie News.ro. Acesta ar fi patruns pe contrasens si a lovit TIR-ul. In urma impactului, soferul TIR-luin incarcat cu medicamente a fost ranit. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

