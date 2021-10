Lee Jae-yong, patronul Samsung, in varsta de 53 de ani, a primit marti o amenda in valoare de 70 de milioane de woni (52.000 de euro) pentru ca a consumat din 2015 propofol, un anestezic puternic, informeaza AFP si dpa. Lee Jae-yong este a 238-a cea mai bogata persoana din lume, potrivit clasamentului Forbes. El a fost gasit vinovat de catre tribunalul districtului Seul pentru ca a consumat substanța de mai multe ori in ultimii ani intr-o clinica de chirurgie estetica din Seul. La inceputul lunii octombrie, in timpul procesului sau, avocatii au sustinut ca a primit substanta din ratiuni medicale.…