Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 48 de ani dintr-o localitate gorjeana este cercetat penal pentru infractiuni de violenta in familie si incalcarea ordinului de protectie dupa ce si-a agresat sotia, de care nu avea voie sa se apropie, pe numele sau fiind emis un ordin de restrictie. Incidentul a avut loc la sfarsitul…

- Incidentul violent s-a petrecut, marți dupa-amiaza, in apropierea sediului Poliției Locale și a fost filmat de martori. Bataușii, doi barbați și o femeie din Patrauți, au transformat strada in ring de box, femeia lovindu-l pe unul din agresori cu o bata. Ei au fost calmați de polițiștii locali.

- Poliția l-a identificat pe barbatul care l-a injunghiat pe Jean Sasu, unul dintre cei trei acționari ai cluburilor Nuba, dar acesta nu mai este in Romania, au declarat pentru Libertatea surse apropiate anchetei.Agresorul a plecat cu avionul inca de joi seara, 20 aprilie, la cateva ore dupa ce a comis…

- Polițiștii brașoveni cerceteaza penal, cu persoana cercetata in stare de reținere, dupa ce aceasta ar furat un autovehicul taxi și l-ar condus fara sa dețina permis de conducere in timp ce se afla sub influența alcoolului. Incidentul s-a petrecut in ziua de Paști, de 16 aprilie 2023, cand polițiștii…

- Marius Maghiari, fost șef in cadrul Brigazii de Poliție Rutiera, a fost evacuat din vila din Baneasa in care locuia alaturi de soția lui, dupa ce a fost acuzat de violența in familie. Barbatul a fost dus la sediul Secției 2 Poliție pentru audieri, iar impotriva lui a fost emi ...

- Incidentul a avut loc luni, 20 martie, pe un camp din localitatea Valeni din județul Olt, relateaza publicația locala Gazeta Noua. Consilierul județean George Sofaru (PSD) se afla in mașina sa cand un barbat și un adolescent au coborat dintr-un tractor și au inceput sa loveasca autoturismul, in cele…

- Politistii clujeni, insotiti de jandarmi, echipaje medicale si de luptatori de la actiuni speciale au intervenit, duminica, la locuinta unei familii din Cluj Napoca, dupa ce au fost anuntati ca o femeie este agresta de catre sotul ei si ca e posibil ca acesta sa fi sechestrat-o. Ajunse la fata locului,…

- Manifestanții s-au grabit sa ajunga la Kikar HaMedina Plaza dupa ce au auzit ca Sara Netanyahu - soția premierului Benjamin Netanyahu - se afla la un coafor de acolo pentru a se tunde.Poliția a fost desfașurata rapid pentru a ține protestatarii la distanța, in timp ce soția premierului s-a ascuns inauntru.…