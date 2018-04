Stiri pe aceeasi tema

- Așa cum v-ați obișnuit, CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va ține la curent cu toate aroganțele care se succed pe litoralul Marii Negre in minivacanța de 1 Mai. Aseara, la Mamaia, s-a intamplat un lucru nemaivazut in Romania, care, cu siguranța, va ramane in istoria petrecerilor. ”Regina șampaniilor”,…

- CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania, va prezenta, acum cateva zile, imaginile aroganței lui Gigi Becali, care și-a parcat bolidul de 200.000 de euro chiar in stația de autobuz, pe contrasens și un pic in diagonala, doar pentru a sorbi o cafea la Nuba, in Dorobanți (TOATE DETALIILE AICI). La scurt timp,…

- Fostul secretar general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a dus in ultima perioada doua batalii: una pe plan politic și alta pe plan sentimental. Daca pe prima a pierdut-o, la Congresul de saptamana trecuta, pe cea de a doua a caștigat-o fara drept de apel, iar CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania,…

- Pareau fericiți, dar aparențele inșala! Inca un divorț de rasunet vine din lumea mondena, scrie presa de specialitate. Este vorba despre ruperea cuplului Bobby Paunescu, patronul televiziunii B1 TV, si Alice Peneaca, top-model. Ea a stat mai mult in America de cand s-a maritat, iar el s-a ocupat…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, publica in mega-exclusivitate imagini incendiare cu șeful celui mai mare lanț de hipermarketuri care activeaza la noi in țara și soția acestuia. Cei doi au „comis-o” in celebrul club LOFT din Capitala, consumand mult alcool alaturi de apropiați, iar, dupa ce au…

- Maga-scandal in familia temutului interlop Adrian Corduneanu! Soția lui, Ramona, ar fi fugit de acasa și nu s-a știut de ea preț de cateva zile. Povestea cu iz de amantlac a ajuns la urechile lui Adrian, aflat dupa gratii, iar acesta a luat foc și a amenințat cu razbunarea crunta! CANCAN.RO, site-ul…

- Pana sa fie concediat de Ionuț Negoița, Vasile Miriuța a luat masa in mall, alaturi de soție și fetița. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, imaginile care nu prevesteau nenorocirea. Chiar daca mare parte din timp a vorbit la telefon, tehnicianul a petrecut cateva clipe…