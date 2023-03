Stiri pe aceeasi tema

- LPF a anuntat, vineri, ca meciul Sepsi – U Craiova 1948, suspendat in ianuarie din cauza scandarilor suporterilor, se va disputa saptamana viitoare. Partida contand pentru etapa a 23-a a Superligii va avea loc joi, 16 martie, de la ora 21.00. Confruntarea va fi transmisa in direct de PRIMA Sport, DIGI…

- FCU Craiova nu renunța la punctele pierdute la „masa verde” pentru scandarile de xenofobie ale propriei galerii la meciul din deplasare cu Sepsi, intrerupt definitiv de arbitrul Andrei Chivulete, in minutul 26, la scorul de 0-0. Gruparea lui Adrian Mititelu a trimis astazi, un memoriu la FRF, prin care…

- Andrei Chivulete este unul dintre favoriții și protejații lui Vassaras Tatal sau, fost ecuson FIFA, e angajat la postul TV deținut de un „patron” din Liga 1, Florentin Pandele Dupa FC Voluntari - FCSB, Chivulete senior i-a acuzat violent pe Facebook pe arbitrii care nu l-au eliminat pe Edjouma Juniorul…

- Patronul FCU Craiova 1948, Adrian Mititelu, a declarat, miercuri, ca decizia Comisiei de Disciplina a FRF dupa suspendarea meciului cu Sepsi reprezinta "o executie". "Cred ca aceasta decizie va provoca romanilor o ura si mai mare fata de secuime", a precizat el. "Decizia Comisiei de Disciplina nu are…

- Attila Hadnagy, directorul general al celor de la Sepsi Sfantu Gheorghe, a revenit cu noi precizari dupa scandalul uriaș iscat duminica, la duelul de pe teren propriu cu FCU Craiova, cand arbitrul Andrei Chivulete a oprit meciul din cauza scandarilor xenofobe ale fanilor olteni. Oficialul covasnenilor…

- Meciul dintre ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe si FC U 1948 Craiova, din etapa a 23-a a Superligii de fotbal, a fost suspendat definitiv, duminica, in min. 26, la scorul de 0-0, din cauza scandarilor suporterilor celor doua echipe. In min. 26, arbitrul Andrei Chivulete a trimis in prima instanta cele doua…

- Patronul clubului Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Laszlo Dioszegi, a declarat, duminica, dupa oprirea meciului cu FCU Craiova din cauza scandarilor xenofobe ale suporterilor olteni la adresa maghiarilor, ca in opinia sa adevaratul motiv il reprezinta o razbunare a ultrașilor FCU fața de patronul gruparii…

- Meciul Sepsi Sf. Gheorghe - FCU Craiova a fost intrerupt in minutul 25, din cauza scandarilor xenofobe ale spectatorilor. Conform Regulamentului Disciplinar, cel mai probabil, oltenii vor pierde jocul la „masa verde”. Marius Avram, fost arbitru FIFA, i-a dat dreptate „centralului” Andrei Chivulete,…