Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Chiricheș, capitanul naționalei Romaniei, va ramane in proporție de 99 la suta la Napoli in sezonul urmator. Chiricheș nu a dus lipsa de oferte in aceasta vara. Saptamana trecuta italienii dadeau ca și sigura mutarea lui la Sampdoria. Intre timp Napoli a refuzat doua oferte din Anglia, de la Cardiff…

- Astazi a avut loc tragerea programului pentru sezonul 2018-2019 al primei ligi din Italia. Cristiano Ronaldo va debuta in Seria A pe terenul lui Chievo Verona, pe 19 august. Primul test greu pentru Juventus vine in etapa a 2-a, contra lui Lazio. Urmeaza 4 meciuri relativ ușoare inaintea derby-ului…

- Vlad Chiricheș (28 de ani) este dorit insistent de Sampdoria dupa ce unul dintre titularii postului de fundaș central, Vasco Regini (27 de ani), a suferit o accidentare grava. Epopeea capitanului naționalei la Napoli ar putea ajunge in sfarșit la final. Deși Carlo Ancelotti, noul tehnician al formației,…

- Karim Benzema, atacantul francez al lui Real s-a suparat dupa ce Aurelio De Laurentiis a declarat ca nu vrea sa cumpere "batrani", ca Benzema sau Di Maria. Cand a fost intrebat daca se gandește la Benzema și Di Maria, cum s-a speculat in ultima vreme, Aurelio De Laurentiis a replicat: "Am o ințelegere…

- Vlad Chiricheș, 28 de ani, va continua la Napoli și in sezonul viitor, deși a fost ofertat de doua echipe. Impresarul fundașului roman, Pietro Chiodi, s-a intalnit azi cu președintele lui Napoli, Aurelio De Laurentiis și cu Cristiano Giuntoli, directorul sportiv al echipei, pentru a vorbi despre viitorul…

- Arsenal a ajuns la o intelegere cu Sampdoria pentru transferul mijlocasului defensiv Lucas Torreira, component al echipei nationale a Uruguay-ului la Campionatul Mondial din Rusia. Fotbalistul de 22 de ani are o clauza de reziliere a intelegerii de 25 de milioane de euro, insa Arsenal va plati in schimbul…

- Portarul Pepe Reina, coechipierul lui Vlad Chiriches la Napoli, si doi fosti jucatori ai echipei din orasul de langa Vezuviu, Salvatore Aronica si Paolo Cannavaro, vor fi audiati de Federatia Italiana de Fotbal pentru presupuse legaturi cu mafia, informeaza lequipe.fr, care citeaza Gazzetta dello Sport.