Stiri pe aceeasi tema

- O companie IT și-a inchis sediul din Cluj-Napoca și a concediat toți angajații. Telenav, Inc., companie de servicii bazate pe localizare, cu sediul in Statele Unite, a notificat angajații in 10 mai 2023 cu privire la intenția de a inchide sediul din Cluj, Romania, pana la sfarșitul anului 2024,…

- Vouchere de vacanța pentru angajații la privat: discuții intre senatori și operatorii din turism. De cand s-ar putea acorda Comisia pentru antreprenoriat si turism din Senat a initiat consultari cu mediul de afaceri si operatorii din turism pentru acordarea voucherelor de vacanta in mediul privat. Valoarea…

- Profesorii și angajații din invațamant vor primi vouchere de vacanța și cel puțin in urmatorii 4 ani, conform unui raspuns al Ministerului Educației la solicitarea Edupedu.ro. Biroul de presa al ministerului precizeaza ca suma propusa pentru a fi primita in contul anului 2023 este de 1.450 de lei, identica…

- Extinderea voucherelor de vacanta suportate de stat si pentru angajatii din sectorul privat reprezinta o investitie benefica ce va accelera atingerea obiectivului de 10% din PIB in turism si va elimina si discrepanta dintre sectoarele public si privat, sustin reprezentantii Asociatiei Nationale a Agentiilor…

- ”2023 este al cincisprezecelea an in care pot fi emise vouchere de vacanta in Romania, introduse initial prin Ordonanta 8/2009, la initiativa Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT). Voucherele de vacanta sunt prevazute a fi acordate pentru angajatii din domeniul public pentru o perioada…

- Angajații din privat ar putea sa primeasca și ei vouchere de vacanța de la stat - un beneficiu de care se bucura deja bugetarii. Marți au avut loc la Senat discuții cu reprezentanții HoReCa și pare ca toata lumea și-a dat mana pentru ca aceste tichete sa devina realitate.

- Potrivit unui proiect legislativ inițiat de partidele din actuala coaliție de guvernamant, acordarea de vouchere de vacanța, in suma de 1.450 lei anual, angajaților cu contract individual de munca va fi suportata de la bugetul de stat și pentru cei circa 4,2 milioane de angajați din sectorul privat.…