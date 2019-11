Patronul firmei de deratizare din Timișoara a fost reținut Procurorii l-au reținut, marți dimineața, pe patronul firmei care a efectuat deratizarile in doua blocuri din Timișoara, relateaza EuropaFM. Doi copii și mama unui dintre ei au murit, in urma deratizarii, in decurs de cateva zile. Totodata, alte 30 de persoane sunt internate. Firma de deratizare care s-a ocupat de blocul din Timișoara unde au […] Post-ul Patronul firmei de deratizare din Timișoara a fost reținut apare prima data in Libertatea . Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Audierile la sediul Poliției Timiș au durat toata noaptea in dosarul tragediei din Complexul Studențesc, unde doi copii și mama unuia dintre ei au decedat, iar 11 adulți și 19 copii au fost internați dupa ce in blocurile in care locuiau s-a facut dezinsecție. Primele investigații au scos la iveala faptul…

- Ca urmare a cercetarilor extinse in cazul blocului morții, in care au murit doi copilași și mama unuia dintre ei, iar alte 18 persoane, copii și adulți, se afla in spital, a mai fost identificata o locație unde firma de dezinsecție suspectata de a fi la originea nenorocirilor a efectuat o acțiune similara.…

- Firma de deratizare care s-a ocupat de blocul din Timișoara unde au murit 3 persoane se numește Bistim Dera SRL și se recomanda drept o companie care colaboreaza cu multe firme din oraș. “Nu va lasați pacaliți de firmele de deratizare create peste noapte. Cereți numele firmelor multumite de serviciile…

