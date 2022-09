Stiri pe aceeasi tema

- In vara iunie 2020, un adolescent, in varsta de 16 ani, l-a injunghiat cu un cuțit un copil de doar 12 ani, ambii aflandu-se in preajma supermarketului Kaufland din zona Alexandru cel Bun, Iași. Individul ar fi fost enervat de faptul ca prietenii din grupul sau l-ar fi urmarit cu privirea Acum, minorul…

- INGRIJORAT… Promovata, anul acesta, in eșalonul al treilea valoric al fotbalului romanesc, echipa Rapid Brodoc nu o duce prea bine nici cu punctele in clasament, nici cu finanțele. Daca de partea sportiva a fost desemnat sa se ocupe Adrian Kerezsy, un antrenor cu experiența din județul Iași, in echipa…

- O fotografie realizata in urma cu 80 de ani ascunde o poveste dramatica. Reporterii BZI au gasit locul in care a fost facuta fotografia și au aflat ce s-a intamplat cu cei imortalizați Pod peste timp și vremuri! Reporterii BZI au gasit locul in care a fost realizata o fotografie, in urma cu aproximativ…

- ADVERSARI… Rapid Brodoc, promovata in Liga 3 in aceasta vara, va avea parte de un debut infernal in campionat. In prima etapa, “alb-vișinii” vor intalni, acasa, Foresta Suceava, in runda secunda se va deplasa pe terenul Bucovinei Radauți, iar in etapa a treia va juca cu Știința Miroslava, acasa. Cu…

- Mare zarva in ograda lui Uzatu ! Nuta, manca-o-ar mama de gospodina, s-a apucat sa amendeze oamenii din palat ca-si lasa masinile unde nu trebuie, la voia intamplarii. Intr-o dimineata, nervoasa ca n-are loc sa-si parcheze caleasca primita cadou de la mosu’, s-a dus la Administrativ, a luat chitantierul…

- DE NEVOIE!… Judecatorii sunt nevoiti sa dea dovada de… creativitate, atunci cand trebuie sa stabileasca limitele in privinta ordinelor de protectie in cazurile de violenta domestica. Una dintre situatii s-a petrecut recent la Judecatoria din Husi, unde a fost solutionat cazul unei familiei din comuna…

- In ograda lui Uzatu, s-a suit scoafa pe scena. Din cauze tehnice, jilțul baronului roșu’ a trebuit mutat in sala unde se ține Sfatul Județului. Acolo și-au amenajat birourile, pe langa baron, și consilierii personali, adica dregatorii. Numai ca șefa lor s-a cocoțat pe scena din Sala Jilțului, ca sa…