Stiri pe aceeasi tema

- Primul mesaj transmis de reprezentanții pensiunii Ferma Dacilor, la o zi dupa incendiul devastator in urma caruia opt persoane și-au pierdut viața. „In aceste momente, avem nevoie de o rugaciune pentru a ne ingropa copiii și prietenii apropiați… Ne dor inimile cum nu ne-au mai durut, cum n-am știut…

- Șeful ANPC , Horia Constantinescu, explica de ce a promovat pensiunea Ferma Dacilor , unde șapte persoane au murit intr-un incendiu. Horia Constantiescu, șeful ANPC, a avut o reacție foarte nervoasa, pe pagina sa de Facebook, dupa ce s-a descoperit ca in urma cu cateva luni a luat apararea lui Cornel…

- CARANSEBES – In timp ce la Caromet se reparau vagoane „nemtesti“, Fiscul din Caransebes le scotea la licitatie pe cele romanesti! Stirea publicata de Caon, potrivit careia „Un convoi de 25 de vagoane reparate de echipele Caromet SA Caransebeș a ieșit ieri (vineri, 27 octombrie-n.r.) de pe platforma…