- Printre persoanele gasite carbonizate in incendiul de la Ferma Dacilor se afla și un tanar de 21 de ani – Vlad Baiceanu, care este fiul generalului Petru Baiceanu, seful Directiei Generale de Informatii a Armatei (DGIA). Mama lui Vlad Baiceanu, tanarul mort la Ferma Dacilor, este Elena Baiceanu, directoare…

- Dosarul DNA privind controlul ISU Prahova la „Ferma Dacilor” a fost clasat de catre colonelul magistrat Mihai Gheorghe, procuror militar in cadrul serviciului DNA privind corupția in randul militarilor, potrivit Realitatea Plus. Dosarul DNA pe nereguli constatate la Inspectoratul de Situatii de Urgenta…

- Departamentul pentru Situați de Urgența Prahova a anunțat, miercuri dimineața, ca a fost extrasa cea de-a șaptea victima carbonizata din incendiul de la "Ferma Dacilor" și este vorba de un minor, potrivit Realitatea Plus. Șeful ANPC, mesaj dupa tragedia de la "Ferma Dacilor". Ce spune Horia Constantinescu…

- Pensiunea lui Cornel Dinicu avea parteneriat oficial, la nivel județean, cu cel mai mare sindicat al Poliției. Sindicaliștii promovau pensiunea punand la dispoziție anumite reduceri astfel incat polițiștii sa-și cheltuaisca acolo voucherele de vacanța, decontate de stat. Un copil și 4 adulti au murit…

- Cazul incendiului de la pensiunea Ferma Dacilor, din Tohani, este preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova. S-a deschid un dosar in care sunt cercetate infractiuni de distrugere si ucidere din culpa. Cinci victime carbonizate (patru adulti si un copil) au fost gasite pana la acest moment. De…

- Controversatul om de afaceri Cornel Dinicu, patronul complexului „Ferma Dacilor”, care a ars intr-un incendiu mistuitor in a doua zi de Craciun, povestea in urma cu un an cum și-a construit pensiunea.

- Cornel Dinicu este patronul pensiunii Ferma Dacilor din Prahova, care a ars complet in aceasta dimineața. Printre victimele incendiului se afla și unul dintre copiii sai. Barbatul este unul dintre cei mai cunoscuți interlopi din anii 2000.

- Tragedie de nedescris in a doua zi de Craciun! Un incendiu de proportii a izbucnit, marti dimineata, 26 decembrie, la pensiunea ‘Ferma Dacilor’ din comuna prahoveana Gura Vadului, sat Tohani. 26 de persoane se aflau in momentul respectiv in locație, dintre care 3 au fost gasite carbonizate. Pensiunea…