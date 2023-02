Stiri pe aceeasi tema

- Cei plasati in detentie sunt un antreprenor din provincia Gaziantep si 11 persoane din provincia Sanliurfa, a precizat agentia turca de presa DHA.Prabusirea brutala a unor cladiri, care a aratat proasta lor constructie si care nu le-au lasat practic nicio sansa locuitorilor, starneste furia in tara,…

- Turcia a deschis punctul de trecere Alican, provincia Igdir, de la granita cu Armenia, pentru a permite trecerea ajutorului umanitar pentru supravietuitorii cutremurelor de luni, a anuntat agentia de presa locala Anadolu, citata de dpa.

- Bilanțul cutremurelor din Turcia și Siria se apropie de 8.000 de morți și, pe masura ce trece timpul, este de așteptat sa creasca. 6.000 de cladiri s-ar fi prabușit doar in Turcia, iar șansele celor prinși sub daramaturi scad de la o ora la alta. Continua cautarile și misiunile de salvare contracronometru. Peste…

- Mai multe victime sunt scoase in viața de sub cladirile prabușite din Siria și Turcia, in timp ce salvatorii cauta supraviețuitori ai cutremurului devastator. „Dumnezeu este cel mai mare”, au aclamat salvatorii, in timp ce scoteau o fata cu viața de sub daramaturile unei cladiri prabușite, marți (7…

- Un jurnalist din Istanbul a povestit pentru ca oamenii aflați sub cladirile prabușite dupa cutremurele devastatoare care au lovit Turcia trimit mesaje vocale, clipuri video și locația lor jurnaliștilor și apropiaților, cerand ajutor.

- Doi cetațeni romani au fost reținuți duminica in Bulgaria, dupa ce autoritațile au gasit 70 de presupuși migranți intr-un autocar pe o autostrada in apropierea orașului Sliven, informeaza Reuters.

- Turcia vrea sa trimita centrale electrice plutitoare in Romania și Republica Moldova pentru a furniza 300-400 MW de electricitate Ucrainei, a declarat Zeynep Kharezi, directorul general al companiei Karpowership, intr-un interviu pentru agenția de presa Anadolu.

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat duminica in urma exploziei din centrul Istanbulului, transmițandu-le condoleanțe celor au pierdut rude sau prieteni in acest incident sangeros și subliniind ca țara noastra este alaturi de poporul turc."Suntem profund intristați de veștile ingrozitoare care vin…