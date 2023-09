Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi patroni ai stației GPL din Crevedia, care au fost aduși cu mandat astazi, la Parchetul General pentru a fi audiați, escortați de polițiștii Direcției de Investigații Criminale, au fost reținuți pentru 24 de ore. Ionuț Doldurea și Cosmin Stinga iși vor petrece noaptea in arest.

- Un angajat al firmei Flagas, care a reușit sa plece din stația GPL de la Crevedia inainte de prima explozie, susține ca primele probleme au fost cauzate de o defecțiune la un camion. „Șefii știu ce s-a intamplat”, susține angajatul filmat cu camera ascunsa de Antena 1. Intr-o filmare realizata cu camera…

- La mai bine de o saptamana de la exploziile care au luat trei vieți și au distrus zeci de familii, Primaria Crevedia publica, duminica dupa-amiaza, pe Facebook, un document cu antetul societatii FLAGAS – detinatoarea statiei GPL- in care patronii acesteia isi exprima disponibilitatea de a suporta reparatiile…

- Președintele Klaus Iohannis ii va vizita marți dupa-amiaza pe raniții in urma exploziei de la Crevedia, internați la Spitalul Floreasca, din București, Decizia de a merge in vizita la cei arși in urma incendiului de sambata de la Crevedia a fost luata la trei zile de la tragedie, dupa ce a trecut week-endul.…

- Ambasada SUA la București a transmis luni, 28 august, un mesaj de condoleanțe familiilor și prietenilor celor care au murit in tragedia de la Crevedia. ”In numele Guvernului SUA și al poporului american, transmitem sincere condoleanțe familiilor și prietenilor celor afectați de cumplita tragedie care…

- O explozie a avut loc, sambata seara, la o statie GPL din localitatea Crevedia, judetul Dambovita, deflagratia fiind urmata de un incendiu. Potrivit primelor informații doua persoane au murit, iar opt au fost ranite, fiind transportate la spitale din București. In urma exploziei, traficul pe DN 1A este…

