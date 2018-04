Patronii de restaurante cer reintroducerea impozitării bacșișului Bacsisul primit de ospatari a ajuns, din nou, motiv de contre intre ministrul Finantelor si patronii de restaurante. Oamenii de afaceri cer legalizarea ciubucului, astfel încât să-l poată da şi cei care plătesc cu cardul la restaurant sau hotel, iar o parte din banii daţi la negru să fie scoşi la iveală. Ministrul Finanţelor, în schimb, le cere să îi facă o propunere matură, argumentată. Reacţia oficialului vine după ce, acum doi ani, a fost nevoit să renunţe la măsura impozitării… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

