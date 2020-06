Patronii de hoteluri sustin ca Orban le-a promis eliminarea unui impozit si ca preturile nu sunt mai mari ca in alte parti

Dupa relaxarea masurilor pentru impiedicarea raspandirea coronavirusului, romanii au inceput sa isi faca rezervari pentru vacante, dar gradul de ocupare nu se compara cu alti ani. In aceste conditii, patronatele din turism cer ajutor de la Guvern.



"Sectorul nostru nu poate trece peste aceasta situatie dificila fara sprijin de la stat. Asta se intampla in toate tarile Europei (...) Noi am avut promisiuni in doua intalniri concrete chiar de la premier privind anularea impozitului specific pe semestrul al doilea si am continuat sa trimitem scrisori si catre Ministerul Finantelor si catre…