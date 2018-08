Stiri pe aceeasi tema

- Patronii clubului Colectiv, Alin Anastasescu, Paul Gancea si Costin Mincu, au fost trimisi in judecata de Parchetul General intr-un dosar disjuns din cazul Colectiv, pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa, in forma agravata, avand ca urmare ranirea a 44 persoane in urma incendiului…

- Omul de afaceri Nelu Iordache si societatea Romstrade SRL au fost trimisi in judecata pentru acuzatia de evaziune fiscala, intr-un dosar in care ANAF s-a constituit parte civila pentru suma de 9.427.490 de lei.

- Procuratura Anticoruptie a finalizat urmarirea penala si a trimis astazi in judecata al doisprezecelea dosar de acuzare a 5 fosti membri ai Comitetului de creditare ai BC Banca de Economii SA pentru incalcarea regulilor de creditare cu cauzarea institutiei financiare a daunelor in

- Au trecut aproape trei ani de zile de la tragedia din clubul Colectiv, in care au murit nu mai puțin de 65 de persoane, iar acum, la proces, Alin Anastasescu, unul dintre patronii unitații, a facut dezvaluiri halucinante.

- Unul dintre patronii Colectiv, Costin Mincu, a fost audiat, luni, in dosarul in care este judecat pentru uciderea din culpa a 64 de persoane si vatamarea corporala grava a supravietuitorilor.