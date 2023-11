Stiri pe aceeasi tema

- Amenzi de peste 4.000.000 de lei au dat angajații Inspecției Muncii angajatorilor care desfașoara activitați de depozitare și comercializare a carburanților auto tip GPL.Sancțiunile au fost date in urma unor controale facute de Inspecția Muncii in perioada 28 august - 31 octombrie. Au fost facute…

- Echipele de control mixte, constituite la ordinul prefectului, care au verificat statiile de carburanti si GPL din Harghita, dupa explozia de la Crevedia, au aplicat amenzi de peste 1,3 milioane de lei, a informat, luni, Institutia Prefectului. Potrivit sursei citate, cele opt institutii implicate in…

- 81 de persoane care au suferit vatamari fizice, materiale și morale in urma exploziilor de la stația GPL din Crevedia s-au constituit in parte civila in dosarul deschis de procurori și cer despagubiri in valoare de peste 8,5 milioane de euro.Potrivit datelor oficiale, exploziile au dus la moartea…

- Procurorii au cerut prelungirea mandatelor de arestare a celor doi patroni ai firmei care deține stația GPL care a explodat la Crevedia, anunța Parchetul General intr-un comunicat. Anchetatorii mai arata ca, pana acum, 81 dintre localnicii afectați de explozie s-au constituit in parți civile, cerand…

- Stația GPL din zona Brotacei a Constanței a fost scoasa din funcțiune, la doua saptamani dupa exploziile de la Crevedia. Masura a fost aplicata pentru alte șapte unitați din județ, conform autoritaților. Structura stației este inca in picioare, insa din aparatura nu au mai ramas decat niște cabluri…

- Au fost organizate 464 de actiuni si s a intervenit la 3.480 de evenimente, dintre care 3.048 au fost sesizate prin 112.Politistii au intervenit, duminica, 3 septembrie 2023, la peste 3.400 de sesizari venite din partea cetatenilor, iar in urma activitatilor desfasurate au fost aplicate peste 9.100…

- „Fac un apel și cer tuturor instituțiilor implicate sa aplice legea cu strictețe și oriunde este nevoie sa ia masuri ferme. Acești patroni care iau sute de milioane de euro, provocand tragedii de proporții, nu au ce cauta in mediul de afaceri din Romania. Trebuie sa schimam legea, sa raspunda penal.…

