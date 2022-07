Stiri pe aceeasi tema

Președintele Klaus Iohannis a spus ca nu se ia in calcul intrarea Romaniei intr-o perioada de austeritate, iar Guvernul va gandi masuri pentru a ajuta populația vulnerabila, dar nu vor fi masuri similare cu cele luate in timpul crizei din 2009.

Modificarile aduse Codului fiscal, asa cum au fost publicate luni in proiectul de ordonanta propus de Ministerul de Finante, vor avea un impact sever asupra industriei ospitalitatii din Romania, atentioneaza Federatia Patronatelor din Industria Ospitalitatii din Romania (FPIOR).

Guvernul lucreaza la schimbarea Codului Fiscal și se fac pregatiri pentru ca noile masuri sa fie anunțate la finalul saptamanii viitoare. Una dintre masuri prevede impozitarea progresiva a veniturilor provenite din jocurile de noroc, iar altele se refera la impozitarea locuințelor, ne-au precizat…

Liderul PSD Marcel Ciolacu spune ca Romania nu mai poate continua sa acorde privilegii speciale unor companii care au profituri uriașe, in vreme ce munca este taxata cu 40%.Ciolacu cere modificarea rapida a Codului Fiscal.

Agentia de rating Fitch Ratings a retras ratingul de credit al Bancii Internationale de Investitii (IIB), cea la care Rusia are control majoritar si care in prezent are o emisiune de obligatiuni de 500 mil. lei la Bursa de Valori Bucuresti.

Economistul Mircea Coșea susține ca ne pandesc mai multe pericole din economie, iar Guvernul trebuie sa acționeze urgent pentru ca exista mai mulți cartofi fierbinți. Coșea arata ca prețul energiei va provoca mari turbulențe in economie, iar faptul ca Romania nu are o industrie manufacturiera ci…

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca se va modifica Codul Fiscal, iar noile masuri vor fi anunțate cel tarziu la 1 iunie pentru ca Legea bugetului pentru anul 2023 sa se construiasca pe baza noilor modificari.

Președintele Senatului Florin Cițu a declarat marți, la Parlament, ca o criza economica poate fi evitata daca Guvernul va lua „masurile bune".