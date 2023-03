Stiri pe aceeasi tema

- Gica Popescu, fostul capitan al naționalei Romaniei, a reacționat dupa ce UEFA și FARE au decis sa le permita maghiarilor folosirea harții Ungariei Mari la meciurile naționalei de fotbal. „Ungaria Mare” este o idee politica revizionista care presupune ca Ungaria sa revina la frontierele avute inainte…

- Sindicatele grecesti din serviciul public, transportul public si sectoarele marinei au facut apel la o greva de 24 de ore pentru miercuri, in sprijinul cerintelor pentru oprirea politicilor de privatizare ale guvernului, in urma accidentului devastator de tren de saptamana trecuta, informeaza DPA. De…

- Prim-ministrul Dorin Recean a avut un dialog cu șefa Misiunii OSCE in țara noastra, ambasadoarea Kelly Keiderling, cu care a vorbit despre obiectivele imediat urmatoare, accentuindu-se rolul important al OSCE, in calitate de mediator. Potrivit Serviciului de presa al Guvernului, interlocutorii au facut…

- Poliția Municipiului Alba Iulia solicita sprijinul cetațenilor pentru identificarea unor persoane de interes in instrumentarea unui dosar penal. Poliția Municipiului Alba Iulia solicita sprijinul cetațenilor pentru identificarea persoanelor din imagine, in interesul soluționarii unei cauze de furt.…

- FOTO| Doua tinere, CAUTATE de polițiștii din Alba: Ar fi furat alimente și cosmetice in valoare de peste 1.000 de lei FOTO| Doua tinere, CAUTATE de polițiștii din Alba: Ar fi furat alimente și cosmetice in valoare de peste 1.000 de lei Poliția Municipiului Alba Iulia solicita sprijinul cetațenilor pentru…

- Confederația Naționala a Sindicatelor din Moldova (CNSM) solicita explicații privind noile norme de salarizare a angajaților din unitațile cu autonomie financiara. Potrivit unei decizii a Guvernului, din 1 ianuarie, salariile angajaților intreprinderilor din sectorul real sint plafonate. Sindicatele…

- Intr-o conversație purtata la telefon cu președintele Ucrainei, Klaus Iohannis i-a cerut lui Volodimir Zelenski gasirea unor soluții, dupa ce a fost adoptata, la Kiev, o lege care vizeaza comunitațile de romani.

- Samuel Eto'o (41 de ani) are necazuri la federația din Camerun. Aceasta este implicata intr-un scandal in Africa inaintea turneului UNIFFAC, rezervat selecționatelor de juniori din centrul continentului. 21 dintre cei 30 de jucatori inscriși in lot au probleme legate de varsta, nefiind sub 17 ani,…