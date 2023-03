Patronatul și sindicatele din asigurări, reacție dură la intervenția Guvernului în politica de preț RCA Patronatul Industriei Asigurarilor din Romania (PIAR) și Federația Sindicatelor din Asigurari și Banci (FSAB), in calitate de parteneri sociali, iși exprima ingrijorarea pentru consecințele economice ce vor fi generate prin adoptarea unei masuri riscante ca plafonarea sau inghețarea tarifelor in domeniul asigurarilor, o industrie strategica pentru sustenabilitatea economica și sociala a țarii. Cele doua entitați solicita respectarea parghiilor legale, realizarea unor studii de impact inainte de adoptarea unor acte normative referitoare la legislația RCA și realizarea de consultari cu partenerii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

