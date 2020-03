Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a prezentat, vineri, o serie de masuri economice si fiscale, in cadrul unui efort coordonat la nivelul Uniunii Europene, pentru atenuarea impactului socio-economic generat de pandemia de coronavirus.

- Peste zece mii de firme din Romania au semnat o petitie care cuprinde 22 de masuri si recomandari pentru autoritatile statului, astfel incat firmele si angajatii sa treaca cu bine peste actuala...

- A_RPC/411.12.03.2020 Conducerea ANAF a dispus o serie de masuri, care sunt aplicate in scopul asigurarii securitatii si sanatatii personalului, dar si pentru protectia contribuabililor. Subliniem ca, inca de la primele informatii cu privire la riscul de raspandire a infectiei cu COVID – 19, in fiecare…

- Chiar daca atentia autoritatilor guvernamentale este orientata in acest moment catre sanatatea publica, pot fi luate masuri care sa limiteze efectele economice. Poate ca resursele limitate vor conduce la imposibilitatea adoptarii unor masuri precum acordarea subventiilor sau a facilitatilor fiscale…

- Conducerea ANAF a dispus o serie de masuri, care sunt aplicate in scopul asigurarii securitații și sanatații personalului, dar și pentru protecția contribuabililor. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In urma sedintei Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, desfasurata in data de 9 martie a.c., au fost adoptate mai multe masuri pentru pentru evitarea raspandirii infectiei cu COVID 19 coronavirus . Astfel, a fost aprobata suspendarea procesului de invatamant preuniversitar in unitatile…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, luni, ca unitatile de alimentatie publica vor trebui sa dezinfecteze carucioarele si sa ia masuri pentru evitarea aglomerarii. ‘Se aproba instituirea obligatiei pentru unitatile de alimentatie publica, de exemplu hypermarket, supermarket, market,…

- Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta Ploiesti s-a intrunit astazi si a luat prima hotarare privind epidemia cu noul coronavirus. De fapt, sunt masuri sa zicem de rutina, vizavi de aprovizionarea persoanelor aflate in izolare sau carantina, poate si tinand de faptul ca in Prahova nu au fost pana…