Patronatele solicită redeschiderea restaurantelor în interior și scoaterea acestora de sub regula de închidere la 3 infectări/mia de locuitori Patronatele solicita redeschiderea restaurantelor in interior și scoaterea acestora de sub regula de inchidere la 3 infectari/mia de locuitori Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA) solicita redeschiderea imediata a restaurantelor in interior, cu implementarea masurilor de siguranta sanitara, si scoaterea acestora de sub regula de 3 la mie. "Având în vedere pierderile înregistrate de acest sector şi riscul de faliment ce ameninţă mai bine de jumătate dintre operatorii din domeniu, solicităm în regim de urgenţă… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

