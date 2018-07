Patronatele se tem de evolutia deficitului bugetar

Stiri pe aceeasi tema

- In primele trei luni ale acestui an, Romania cea mai mare crestere a deficitului bugetar din UE. In timp ce in Uniunea Europeana si in zona euro deficitul guvernamental a scazut cu 0,1 puncte procentuale in primul trimestru al acestui an, comparativ cu ultimele trei luni ale anului trecut, in Romania…

- Patronatele avertizeaza ca pretul untului va creste semnificativ in urmatoarele luni, scumpirea resimtitndu-se in special in a doua parte a anului. Scumpirea vine pe fondul inflatiei care continua sa creasca. Ca idee, Romania a inregistrat o rata anuala a inflatiei de 4,6% in luna mai, cea…

- Date alarmante facute publice de senatorul PNL Florin Citu. Acesta a facut public pe Facebook faptul ca deficitul bugetar al Romaniei a atins un nivel record.Citeste si: Carduri nefunctionale! Anuntul care va afecta toti clientii unei banci din Romania "Piata (investitorii) penalizeaza…

- Deficitul bugetar a urcat la 6 miliarde de lei, respectiv 0,65% din PIB, in primele patru luni ale anului 2018, potrivit unui comunicat al Ministerului de Finante. Mai exact, bugetul general consolidat a inregistrat un deficit de 6,05 miliarde lei. In aceeasi perioada din 2017,exista un excedent bugetar…

- Evoluția situației politicedin Romania pune unele probleme de capital politic pentru liderii PSD. Vicepremierul Paul Stanescu a anunțat ca se ia in calcul organizarea unei manifestații pentru premierul Viorica Dancila, pentru ca social-democrații trebuie sa se „reverifice” si sa vada „daca tot ce au…

- Potrivit BM, „masurile fiscale adoptate in 2017 exercita presiuni asupra bugetului consolidat, in sensul adancirii deficitului. „In absenta unor corectii, deficitul fiscal este proiectat sa atinga 3,3% din PIB in 2018, lucru care ar plasa Romania pe o traiectorie de revenire in procedura de deficit…

- Klaus Iohannis avertizeaza ca Romania se afla in procedura de deviatie semnificativa a deficitului bugetar. El le cere celor de la PSD sa corecteze acest lucru si a cerut, din nou, demisia premierului Viorica Dancila, potrivit stiripesurse.ro. "PSD are tot felul de prioritati, lupta cu BNR, cu investitorii,…

